不少外送員送餐時，有時候需要將餐點送上樓，有名外送員表示，雖然有些外送業者有規定「最多只能到7樓」，但是，如果遇到這次芮氏規模6.8地震後，許多公司行號的電梯可能還未搶修完成，很有機會要把餐點送到超過7樓的狀況，但他還是認為，要爬高樓層的樓梯可以，但是希望小費能多給一些，或許還是會考慮。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示地震過後的第一個上班日星期一，因為不少公司行號的電梯故障，雖然電梯業者都在緊急搶修，但是，業者也不是24小時都在搶修，因此，仍有許多電梯故障無法搭乘。

另外，他也聽到不少上班族要爬21樓、31樓，便猜想這些上班族「爬到痛苦不堪，一定會叫餐(外送)」，但是某外送業者有規定，「最多只能到7樓」，便呼籲同仁別直接爬到31樓，並認為若沒有給個1000元小費，是不可能爬上去的。

外送員提到因為強震後許多電梯故障還為搶修完成，因此，很有機會要爬到高樓層送餐。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「早上第一單，客人住五樓備註門口貼恭喜發財」、「七樓小費1000我很樂意」、「送過一次就該記住址，情願拒單轉單也不想賭會不會被奧客害氣到車禍」、「現在還有七樓無電梯的建築物嗎」、「不值1000元，至少要1500起跳」、「價錢只要給到我開心，爬幾樓送餐都不是問題」、「有這規定，我還爬到11樓」。