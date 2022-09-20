斯洛文尼亞總理葛洛伯( Robert Golob)和德國總理蕭茲(Olaf Scholz)已就向烏克蘭轉讓 M-55S坦克一事達成共識，斯洛文尼亞捐贈28 輛M-55S給烏克蘭，做為交換，他們將獲得 40輛德國運輸車輛。
陸軍識別(ArmyRecognition)報導，2022 年4月，斯洛維尼亞交付M-84 主戰坦克給烏克蘭，以換取德國製造的貂鼠式(Marder)步兵戰車與狐式(Fuchs) 6x6輪型裝甲車。斯洛文尼亞還向烏克蘭提供了35輛 BVP M-80A 履帶式裝甲 IFV步兵戰車。
交給烏克蘭的M-55S，源自蘇聯時期的T-55，已相當的老舊，但在1999年，斯洛維尼亞啟動了升級專案，裝甲、機動性和火力方面都有新的改進。原本只有100公釐的主砲，被英國L7/M68 系列105公釐線膛砲所取代，使它的火力至少跟上了80年代的西方坦克水準。在防護方面，M-55S在車體和砲塔上都裝有爆炸反應裝甲 (ERA)，懸架的上部由5部分橡膠裙保護。
M-55S安裝了1具新計算機火控系統，砲手擁有雙軸穩定式日間增強瞄準具，和雷射測距儀。坦克指揮官也可協助射手，執行目標跟踪、測距、目標選擇和主砲/同軸機槍射擊。
第一輛升級的 M-55S於1997年出廠，全部升級工作在1999年完成。
文章來源：Slovenia agrees on the transfer to Ukraine of 28 M-55S tanks in exchange for German military vehicles
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