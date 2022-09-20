韓星金泰梨因出演《二十五，二十一》擊劍選手羅希度，奪下百想視后並獲得大量人氣的她，去年更獲得Prada品牌大使的稱號，可說是近期最受矚目的韓星之一，今（20）日現身仁川國際機場，準備前往米蘭參加Prada大秀，原先從容走近機場的她，被身邊記者提醒她沒戴口罩後，突然「用臉」急煞，慌忙翻口袋、包包尋找口袋，甚至還不小讓包包的物品全掉出來，這慌忙的25秒在網路上曝光後，粉絲紛紛大讚她大大剌剌的個性，笑說「太可愛了，東西掉滿地…」、「真的是羅希度啊」、「用臉煞車，太搞笑了」、「姊姊太可愛了」

今年31歲的金泰梨，自去年成為Prada大使後便經常參與各式品牌活動，私服風格多以休閒簡約為主的她，此次現身機場保有原先的率性風格，以黑色丹寧套裝搭配黑色尼龍漁夫帽，展現自己低調的機場時尚，不過久違的品牌大秀，她也特別選穿短版的丹寧夾克，罕見露出纖腰與現場媒體打招呼，同時搭配Prada Symbole幾何三角萬用包，米色、黑色拼接的包身成為此一造型最大亮點。

向來親切、寵粉的金泰梨，此次現身機場為體貼現場媒體與粉絲，在機場外特別脫下口罩與現場打招呼，更特別擺各種pose給記者拍照，並開心地向鏡頭揮手，隨後從容地走進機場，直至現場工作人員提醒沒戴口罩後，馬上找起口罩，驚慌地甚至連手機都掉出來，讓身旁工作人員也趕快來幫忙。

Prada Symbole幾何三角萬用包，9萬8000元。（Prada提供）

他驚慌找口罩的畫面其實也不是第一次出現了，日前在宣傳與蘇志燮共演的電影《外星＋人》時，便曾在舞台上赫然想起自己沒帶口罩，急忙放下手上東西戴口罩，當時他驚嚇的表情還驚動現場保鑣，讓保鏢們上前查看，在當時也引起粉絲們討論，今在機場重演「口罩事件」的率真反應，果然又再度成為網路話題。