貪圖一時的愉悅，可能換來無法承擔的苦果。一名女網友私訊婦產科醫生蘇怡寧，表示和男友前陣子無套發生性行為，事後男友還掛保證，曾交往過8任女友都沒有人因此懷孕，但女網友手機記錄經期的APP卻跳出訊息通知「中度懷孕可能性」，且現在已經過了吃事後避孕藥的時機，著急的她只好求救蘇怡寧「有沒有方法能讓懷孕機率降到最低？」

蘇怡寧在個人粉專分享女網友私訊求助的問題，女網友表示，男友在不久前床戰時「體外射擊」，自己過去曾和別人因此懷孕，不料男友卻自信滿滿地要她不用擔心，「他交往過八個女朋友都是體外射精，都沒有懷孕過」。

女網友表示，自己安全期都算得很準，只是發生性行為的當天，手機記錄經期的APP顯示「中度懷孕可能性」，眼看也來不及吃事後避孕藥，男友似乎也沒有結婚的打算，心急如焚的她只能私訊醫生求救，「有什麼緊急方法，能讓自己懷孕機率降到最低？」

對此，蘇怡寧直言「沒有。」直說體外射精是最省錢但也最無效的避孕方式，過去有統計資料指出，靠體外射精避孕者，一年內約有1/5的人會懷孕，而女子的男友自稱體外射精避孕「零失敗」，蘇怡寧則建議最好找時間做精液檢查。

奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫表示，安全期推算法、體外射精、殺精藥等避孕方式，有高達25%左右的失敗率，實在不值得信賴，而保險套的避孕效果雖不如結紮及子宮內避孕器，但可預防性病傳播，若擔心行房時用保險套會降低愉悅感，可考慮賀爾蒙類的口服藥、貼片，亦或是子宮內避孕器。