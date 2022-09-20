大陸「口紅一哥」李佳琦，因在直播中賣口紅能力傑出，又有專業的彩妝知識，最高紀錄曾在一次直播中試色380支口紅，因此獲得「鐵唇哥」的稱號，他在直播中總能找出商品特點加以銷售，是許多民眾心中的直播界一哥，6月之後他就沒有繼續直播，沒想到今（20日）突然現身帶貨，讓許多喜歡他的民眾非常感動。

直播主李佳琦消失幾個月，今（20日）突然現身某品牌直播間帶貨賣起消毒液、洗手液等商品，畫面中李佳琦和幾個月前沒什麼不同，仍非常敬業的訴說商品的特點，向觀眾推銷商品，有粉絲留言支持他，李佳琦看到後神色如常回應：「辛苦大家，謝謝你們支持，多關注我們直播間」，該直播兩小時吸引6247萬人收看。

許多粉絲也紛紛留言支持：「我要窒息了，沒了他我好像迷失在海裡的船，他回來，我終於找到了指引路的燈塔。（我知道我說的很誇張，但是這真的是我的真情實感）我宣佈這是我今年為止，最開心的一天！」、「勞資要去買買買了」、「我看到他開播的一刻，直接哭出來！真的等太久了！好像失散的朋友突然回來，失而復得的那種心情！」、「這個321的男人回來了」、「我的快樂回來了」、「終於等到你」、「我可以不買，但是他不能不在」。

李佳琦回歸直播，兩小時累積6347萬人觀看。（圖／翻攝自淘寶直播間）

不過有網友爆料，說李佳琦這次回歸直播，只會播到雙十一，之後就會退到幕後，該傳聞沒有證據佐證，許多網友不相信該消息，紛紛留言：「佳琦不直播了的話，也不想在看直播了，就這樣吧」、「不要啊我只想看李佳琦」。