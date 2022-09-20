汪小菲去年11月大S(徐熙媛)離婚後，頻和大陸女星張穎穎傳出緋聞，雖然雙方始終不認愛，但多次被直擊一起出遊，還有十指緊扣、街邊擁抱等親密畫面，近日她開直播澄清謠言，卻疑似被抓包和汪小菲已同居，再次引起熱議。

張穎穎近日和好友一起連線開直播，穿著睡衣出鏡的她，看起來有點醉意，剛開始她提到自己狀態需要調整，因此會重新規劃自己的直播帶貨事業，不過網友卻只對她和汪小菲的關係有興趣，還嘲諷她「一個孩子換一套房」。

對於網友的批評，張穎穎也不忍了，直接做出回應，「我再給你們澄清一下，什麼要一個孩子換一套房，今天我喝多了我也無所謂，你們拿這東西截圖也無所謂」，澄清房子是自己直播賺錢後買的，不是汪小菲送的。

白衣男子安慰張穎穎，網瘋猜是汪小菲。(圖／取自微博)

但網友持續評論她與汪小菲的緋聞，讓張穎穎情緒一時忍不住崩潰暴哭，質問「為什麼這麼對我，他雇水軍黑我，讓我們沒辦法生活」，不懂為什麼自己要承擔這些，沒想到一名穿著白色T恤的男子突然出現直播畫面中，並把她擁入懷中安慰。

後來直播畫面就被切斷了，而這名白衣男子雖然沒有露臉，但網友都猜測就是汪小菲，並推測兩人應該早已同居。其實，汪小菲和張穎穎多次被傳好事近了，但汪小菲媽媽始終不認，甚至公開嗆兒子新歡，態度強硬不願意讓她進汪家門。