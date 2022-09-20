希臘24歲嫩模麗莎科瓦倫科（Liza Kovalenko）擁有精緻臉蛋和魔鬼身材，在各大社群平台都有眾多粉絲擁戴，光是IG已經突破93萬人追蹤，她也靠著自身優勢賺大把錢，豪奢生活讓人相當羨慕；而麗莎日前曬出穿著火辣戰服，中門大開好身材全被看光，擺出各種撩人姿勢更是害網友都不用睡了。

麗莎有著身高170公分、體重52公斤及34、26、35的不科學身材，深邃五官和完美比例身形，以模特兒身分出道後，經常透過IG分享美照，性感body也讓她在IG上爆紅，至今已超過93萬粉絲；而麗莎也因此打開知名度，獲得更多知名品牌的工作，才24歲就已經是當地家喻戶曉的名人。

麗莎日前曬出穿著火辣戰服，中門大開好身材全被看光，擺出各種撩人姿勢更是害網友都不用睡了。(圖/ 摘自Liza Kovalenko IG)

日前麗莎曬出替時尚品牌拍攝的工作美照，她身上只有一件粉色性感睡衣，害羞的是，不僅胸前開深V到肚臍，左右兩側只有緞帶繞著，像是好幾個洞，胸前只用幾個蝴蝶結固定，讓人看了臉紅心跳；其中麗莎跪在床上，一臉誘惑地盯著鏡頭，更是撩人心弦。

大票網友看到麗莎清涼照紛紛興奮表示，「妳的美貌已經不足以只用美麗來形容了」、「哇我的天啊，這是哪來的天使，喔不，妳是小惡魔」、「睡不著了，這樣讓人怎麼睡」、「這身材太好了吧，誰不愛」。