國際半導體協會理事長、台積電董事長劉德音表示，新冠疫情延燒已快3年，加上中美貿易戰、以及地緣衝突烏俄戰爭、兩岸緊張情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。然而過去一年台灣半導體產業在此產業鏈中依舊締造了「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」的亮麗成績。

根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破新臺幣4兆元，預估2022年台灣IC產業產值達新臺幣4.88兆元，較2021年成長19.7％。在此謹代表TSIA 感謝台灣半導體產業各公司的齊心努力。

TSIA向來致力於加強人才培育及推廣，本會2022年TSIA半導體獎已於3月中揭曉並於3月30日的TSIA會員大會頒獎。具博士學位之新進研究人員由國立中山大學奈米科技研發中心陳柏勳助理教授獲獎，亦是2017年TSIA半導體獎博士生得主，是TSIA半導體獎首位雙料得主；博士研究生獎分別由5校11位同學獲獎。今年博士研究生獎有兩位女性得主，國立臺灣大學電子工程學研究所謝伊妍同學及國立陽明交通大學電子研究所王宇瑄同學，喜見女性在半導體領域的傑出表現。期望年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰。

至於企業永續發展方面，TSIA 全體會員亦積極研擬完善的ESG (Environmental Social and Governance) 策略，展現在氣候變遷、綠色製造、節能減碳、循環經濟、公司治理與社會共好等議題上的具體作為，持續發揮影響力與嬴得社會信任。當然也需政府擬訂具體長遠的水、電、土地、環境政策，訂定前瞻、可行的環境法規，以促使產業達到永續發展的目標。

在國際合作方面，世界半導體理事會的CEO年會(WSC)今年還是因疫情關係，仍然以視訊方式進行並由我主持，我要在此特別感謝5月19日撥冗出席視訊會議的業界先進，包括黃崇仁、盧超群、顧大為、簡山傑4位常務理事、日月光吳田玉執行長、及本會伍道沅執行長，對TSIA參與WSC事務的積極支持，提升台灣代表團的實力。本會的JSTC委員會也將持續積極參與WSC各項議題的討論，爭取並捍衛台灣半導體廠商的權益。

就外在環境方面，美中貿易衝突，以及兩岸緊張情勢升溫，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。而中國政府近年來對其國內半導體產業的推動從未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持其本土業者。而美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。因此，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

最後，面對現今半導體產業的挑戰與機會，期許TSIA 的全體會員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢，本會今年年會特別規劃元宇宙主題，邀請META Dr. Ofer Shacham VP ／ Head of Custom Compute Platforms及宏達電黃昭穎全球副總裁／亞太區總經理分享「元宇宙」專題，並將論壇主題定為「渾元宇宙，捨我其誰-微系統與半導體征程」，由常務理事盧超群董事長主持，邀請廣達林百里創辦人暨總裁、電子時報黃欽勇董事長暨社長、台積電張曉強業務開發資深副總經理、聯發科技周漁君執行副總經理暨技術長及宏達電汪叢青中國區總裁等多位重量級知名專家與來賓，共同尋求台灣半導體產業持續成長之契機。