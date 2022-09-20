國民黨立法院黨團質疑代表民進黨參選台北市長的前衛福部長陳時中，去年擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間，採購新冠肺炎疫苗屢生爭議，甚至採購合約封存30年，面對立法院調閱資料還將合約「塗黑遮蔽」，認為陳時中去年未積極、妥善採購疫苗，導致國人健康遭危害，將於明(21)日上午9時30分將到台北地檢署告發陳時中瀆職罪。

國民黨立院黨團副書記長洪孟楷日前受訪表示，陳時中在指揮官與衛福部長任內，不僅行政傲慢，民進黨在立法院掌握多數，才可以隻手遮天迴避監督，很多疫苗採購資料都以機密為由拒絕提供，國民黨團才希望透過司法程序，讓檢調可以去好好調查。

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前指出，他擔任疫苗調閱小組召集人，當時陳時中的態度是「要嘛什麼看不到、要嘛遮蔽塗黑給我」，身為少數的在野黨當然就只能同意遮蔽，結果竟然看到塗黑3分之2的採購合約，「這就是陳時中所謂的公開透明嗎？」

蔣萬安痛斥陳甩鍋給立法院，聲稱是立院決議要塗黑，簡直毫不負責任。陳時中又為什麼要將疫苗採購合約封存30年，不讓民眾檢視；他強調，將透過司法了解當時採購過程，若民進黨、陳時中願意攤在陽光下，其實也不用擔心司法檢驗還原當時真相。

黨團書記長李德維表示，蔣萬安在會中質疑陳時中未依該條款提供立院資料，陳又以要回去問法務單位為由，大打太極拳，讓一切不了了之，所以黨團才要透過司法方式，一則追究採購疫苗不積極的瀆職罪，也盼藉司法過程讓相關資料能被檢視。

國民黨立院黨團今晚發出採訪通知，表示將於明（21）日上午9時30分到台北地檢署告發衛福部前部長陳時中瀆職罪。黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷將出面說明。