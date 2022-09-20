美國總統拜登在電視專訪中重申，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣。雖然白宮發言人事後又稱對台政策不變，但這已是拜登任內第4度的類似談話，也是美國眾議院議長裴洛西訪台、引發台海局勢緊張之後的首次，且這次拜登「保台說」比先前又更加清晰明確。對此，前立委沈富雄20日就表示「第四次的講法，用了『前所未有』四個字，所以可以放心了」。

沈富雄20日在網路節目《少康戰情室》中表示，拜登這一次，第四次的講法，用了一個前所未有的字，就是「前所未有」，這個是從來沒用過的，這次用了。沈富雄分析，這就是代表「中國大陸別想打了，打了我就搞你」，不會有第二次了，這是從來沒用過的字，所以放心了。他更接著說「對中國大陸的做法已經沒有什麼戰略模糊了，已經是戰略清晰的要命，而中國大陸也知道美國的態度，但它也不願意講破，只是不得不回應」。沈表示，白宮的講法和拜登的講法沒有矛盾，因為白宮的講法是「美國違反了一中原則」。

沈富雄更指出，「一中原則」就是三個條件「一個中國」、「台灣是中國的一部分」、「PRC是中國唯一的合法政權」，他認為美國的講法是第一跟第三同意的，第二是有問題的，「台灣是不是中國的一部分，美國是有所保留的，因為如果美國承認第二條的話，中國大陸打台灣就是『內戰』，『內戰』美國怎麼可以還手呢？一旦還手就不是內戰了，而這就是『一中各表』」，沈富雄也認為，「美國表得非常不錯，表得比國民黨靈光，這就推翻了『一中原則』裡面的第二條原則」。