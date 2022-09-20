老闆小名叫咖哩？有男子點外送買了「85元咖哩雞排飯」，送到手上後，一打開竟然只有白米飯、酥炸過的雞排，以及海苔絲，卻沒有看到任何咖哩醬，讓他不禁疑惑，這樣的內容竟然要賣到85元；網友一見圖片笑翻「咖哩口味的雞排」，不過也有網友質疑是不是原PO故意沒拍到咖哩醬包。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，照片中有隻手拿著1個免洗碗，裡面裝了白飯，以及炸得金黃色的雞排，上面還放上了一些一條一條海苔絲點綴；原PO表示點了外送餐點，「咖哩雞排飯85元」，但是卻沒看見任何咖哩醬汁，讓他非常困惑與相當傻眼。

貼文一出，網友紛紛留言表示「咖哩應該還在煮」、「咖哩口味的雞排」、「老闆小名叫咖哩」、「這個份量直接去買一份大雞排不是吃更爽嗎」、「所以我說那個醬汁呢」、「幾乎沒什麼料CP值好低」、「取錯名字了啦，是咖哩皮雞排飯」、「是咖哩粉嗎」、「是不是叫外送有比較貴」。

不過有網友質疑原PO是不是故意沒拍到咖哩醬包，「咖哩幹嘛不拍出來？如果有咖哩醬，那沒什麼問題啊」、「通常醬是分開裝，你想表達的意思是？」、「遺忘的咖哩醬嗎？確定沒附在旁邊？」；不過原PO回應網友表示「因為他後來送來三色豆的咖哩」。