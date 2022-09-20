大台中人口總數來到280萬，躍居全國第二大城市，而北屯區與西屯區因建設完善與居住條件優質，人口數向是台中市排名前兩名的屯區，帶動地價與房價雙漲，雙屯區一直是台中房市指標。根據最新出爐的預售實價登錄，西屯區七期與北屯區14期、單元12重劃區，預售新案紛紛創下區域單價新高。

其中，西屯區為台中政經核心，也是高資產族群購屋指標；而北屯區發展核心統合14期重劃區、單元12重劃區和機捷特區，搭上政府重大建設投資開發，吸引來自全台各地的開發商大舉購地推案，也讓北屯區指名度大增，成為換屋族、外地客移居台中的新興高價區。

群義房屋京璽市政店長王濬祺分析，在「COSTCO好市多」二店進駐北屯機捷特區後，近幾年吸引包括漢宇、雙橡園、精銳、國泰、華太等品牌建商，陸續插旗機捷特區與單元12重劃區推案，帶動區域預售案單價續創新高；而西屯區則由寶輝、聯聚、寶璽、由鉅、大陸、龍寶等豪宅建商長期占據台中十大豪宅榜，磁吸北部政商名流、海外企業在七期投資置產。

根據內政部預售實登揭露，今年以來，西屯區預售實登成交單坪70萬元以上的，就有91筆，由七期「由鉅惟上」創下88萬元成交單價最高；北屯區住宅大樓預售實登50萬元以上，更來到512筆，其中14期重劃區的「雙橡園2925」中樓層，成交單價逼近62萬元；此外，位於單元12重劃區的「漢宇雲森」新登場，就有10筆預售實登站上50萬元，後續成績不容小覷。

王濬祺表示，單元12擁有低密度開發特色，兩座萬坪公園是換屋族、退休族、注重生活品質，以及想要三代同堂的家庭自住客首選，與北屯機捷特區互補，整體區域發展期待值高。

其中，漢宇建設選定低密度的隱富聚落單元12，推出獨棟27層樓高地標「漢宇雲森SKYPARK ONE」，基地面積1,870坪，擁有面四萬坪文中小預定地和南興公園的無限棟距，並是此區唯一規劃三進式莊園車道個案，有望成被視為「北屯天空樹」。