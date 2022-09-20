女歌手趙粵是大陸偶像團體SNH48的成員，之後參加選秀綜藝《創造營2020》以第2名之姿成團，成為限定女團「硬糖少女303」成員，憑藉精緻的外貌和G級火辣身材成為粉絲們心目中的女神，近日網路上流傳一段她穿著低胸洋裝熱舞的影片，深邃事業線讓網友看到噴鼻血。

網上最近流傳一段女歌手趙粵跳舞的影片，她穿著低胸藍色吊帶裙，一頭長髮加上精緻妝容很有女神氣場，胸前事業線深邃，身材非常有料，她跟著音樂跳起手勢舞，側著身體搖晃幾下讓豐滿上圍更加明顯，在微博上有1.9萬人討論，這段火辣的熱舞片卻有酸民吐槽：「這衣服未免太露了叭」、「怎麼開始擦邊了」、「不是衣服真的有點低，是掉下來了嗎」、「這衣服沒有問題嗎？」、「可以提上去一點點更好看非要露出來大半個」、「衣服要掉到腰上了」。

許多網友則認為露出好身材沒有什麼不對，「女生身材好就是擦邊 ，不如看看熱搜裡另一位男士的身材 ，那我寧願身材好點兒」、「別開口閉口擦邊的，衣服本身就是這樣的」、「明明很好看啊，我第一眼就被好看到」、「我喜歡的：辣妹；我看不順眼的：擦邊（我說我自己你們不要對號入座」、「哇，這身材真的是好辣呀！」、「誰能不愛明豔辣妹大美女」、「這才是真正的魔鬼身材吧」、「趙粵姐姐我可以，跳舞好辣呀」、「這個小辣妹好有女人味，太可愛了」。