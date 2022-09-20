疫情下，台灣宮廟數位化、提供線上祭祀相關服務已逐漸普遍，虛擬實境技術公司XRSPACE攜手文化內容策進院（文策院）及Meta，啟動「新台潮」計畫，首創宮廟元宇宙，第一站將結合雲林北港朝天宮，塑造元宇宙中獨一無二的虛擬媽祖聖殿，用戶透過手機、平板與Meta Quest 2 VR頭戴式顯示器，就可零時差、零距離參拜24小時在線的朝天宮媽祖。

XRSPACE旗下GOXR元宇宙平台，獨家打造以臺灣本土文化為起點的元宇宙世界，首站以北港朝天宮為IP的新台潮宮廟元宇宙率先登場。從視覺、互動到虛擬導覽，保留北港朝天宮傳統文化意涵，並導入元宇宙參拜體驗，建構屬於全新世代的臺灣宮廟數位文化。北港朝天宮更獨家授權千里眼、順風耳IP形象，以嶄新元宇宙導覽體驗，帶領民眾參與媽祖數百年來的文化儀式。

後續並將再透過與麥睿資訊合作，整合金流、提供貫穿虛實的OMO點燈服務外，其它一般廟宇儀式如參香、擲筊、求籤、蓋鐘等，也都能在元宇宙的沉浸式體驗中完進行，讓海內外民眾祈福不受時間距離限制，同時開創虛實整合的新商模。

XRSPACE董事長周永明20日亦透過視訊致詞表示，元宇宙已重新定義了社交與溝通的模式，XRSPACE致力打破時間與空間的限制，使人們生活、工作、社交、學習、娛樂與宗教信仰都可以透過元宇宙得到更沉浸，更即時與豐富的體驗。

XRSPACE 也將持續作為元宇宙標竿，帶領臺灣各類文化與創意內容走向國際，以數位社交為目標，創造跨越國界的新局，不斷打造元宇宙世界的新輪廓。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港朝天宮作為臺灣媽祖信仰中心，也持p8續尋求各種創新機會，讓全球民眾都有機會體驗臺灣在地信仰，並傳承媽祖精神。透過此回與GOXR元宇宙讓朝天宮能和世界各地年輕人接軌，並以前所未有的方式體驗臺灣文化盛事，以新意延續並了解傳統宮廟文化。未來，北港朝天宮將透過此元宇宙場域，和XRSPACE 展開系列文化表演，一起發揚傳統宮廟文化傳承媽祖精神。

GOXR總經理劉冠廷則指出，XRSPACE致力於打造與世界接軌的臺灣文化元宇宙，結合文化、教育、品牌的豐富生命力，不斷進化與連結各界臺灣文化內容，成為國際間獨特的元宇宙社群。雲林北港朝天宮將是其臺灣文化元宇宙的首站，後續更將結合3D動態捕捉與表情追蹤技術，推行一系列藝術文化表演活動，開闢嶄新元宇宙展演商模，透過跨域共創來拓展元宇宙生態系。

XRSPACE並宣布GOXR元宇宙平台將自今年第四季啟動「新台潮」計畫，讓新台潮宮廟成為文化與藝術落地創作的數位展演場域。首發活動將於10月4日媽祖成道日登場，由XRSPACE主辦，北港朝天宮為指導單位，邀集全國人民共同參與以媽祖形象為主題的創作比賽，表達對媽祖庇護國家感恩之情，並邀請全國人民票選出最佳人氣獎項。

11月還將聯合當紅新生代超人氣偶像《原子少年》水星洪禹翔KK與火星陳信愷，登入新台潮宮廟元宇宙舉辦粉絲見面會，預計吸引年輕族群朝拜。新台潮宮廟元宇宙將啟用臉部表情偵測與全身動態捕捉技術結合藝人展演，以全新姿態與傳統領域文化更深度融合。透過新台潮計畫的啟動，廣邀臺灣本土創作者一同進入元宇宙，藉由科技與藝術創作的碰撞，在新台潮的舞台上展現臺灣藝術文化全新的創作能量。