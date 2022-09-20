聯準會（Fed）20日起將召開決策會議兩天，然而在會議結束尚未出爐前，投資人先行拋售美國政府公債，使得對Fed政策最敏感的2年期美債殖利率一度衝破4％、並刷新15年高點紀錄。

在市場將焦點重新轉回Fed會議與會後將發布美國最新經濟預測之際，美股三大指數20日開盤走低、跌幅約在0.8％左右。美股19日雖震盪收高，但交易量大幅萎縮，顯示投資人在Fed開會前仍持觀望態度。

XM資深投資分析師皮蘇洛（Charalampos Pissouros）指出，美股雖然19日收盤反彈，但多為投資者進行空頭回補以減緩21日會後可能出現意外風險，他說整體環境並無改變。

Fed這次會後還將發布最新經濟預測與利率點陣圖。Swissquote銀行資深分析師歐薩卡德斯卡亞（Ipek Ozdardeskaya）認為，點陣圖將比利率決策更引人關切，因為它將顯示2023年的終端利率將達多高水位。

至於美債方面，受拋售賣壓衝擊，帶動2年期美債殖利率20日盤中曾升抵4.001％，但隨後又拉回到3.977％附近盤旋，再度改寫2007年底以來最高紀錄。另外被視為債市指標的10年期美債殖利率也持續走高到3.58％，逼近2011年所創的高點。美債價格與殖利率呈反向走勢。

根據芝加哥商交所最新期貨市場顯示，交易員押注Fed在這次會議調高利率3碼的機率達82％、調高4碼的機率則為18％。市場還預期美國利率到明年3月將升抵4.5％。

聯邦快遞日前警告全球需求已經放緩，並對美股造成重創。Baker Avenue資產管理公司投資策略師李普（King Lip）認為，近來企業相繼發布獲利預警，意味投資人除了擔心Fed繼續升息，未來許多與獲利相關的不確定性也將籠罩整個市場。

他還警告美國經濟可能邁向硬著陸而非軟著陸。前者很可能是Fed過度緊縮貨幣政策所造成，即使美國經濟成長目前已經放緩。