瑞典央行趕搭本周升息潮、20日率先將關鍵政策利率一舉調高1個百分點（4碼）到1.75％，升幅之大讓市場感到非常意外。它還警告未來還將進一步緊縮政策、並在年底結束資產購買計畫，希望能讓通膨回落到2％目標。

瑞典央行這次激進升息4碼，創下1992年11月來最大紀錄。路透社先前針對分析師的訪調顯示，多數受訪者預測該央行在本周會議將調高利率3碼、只有兩位預期調高4碼。

瑞典央行在聲明中解釋一口氣升息4碼的緣由，它說通膨急升正「削減」一般民眾購買力，也讓企業與家庭在規劃財務上更加困難。藉由這次大幅升息，通膨長期升高風險將可降低。

它還預告貨幣政策未來仍有需要進一步緊縮，讓通膨回到正軌，並預料未來6個月將再度調高利率。

瑞典央行還預測政策利率將在2023年攀升到2.5％左右，之後將會維持該利率水準至少到2024年底，預料2025年第三季，其利率將回落到2.4％左右。原本該央行6月曾表示，明年初利率將升至2％左右。

該升息4碼之舉剛好趕在聯準會開會前。後者在美國時間20日起將舉行決策會議兩天，市場預期它將第三度調高利率3碼以避免通膨失控。

瑞典央行強調，由於未來通膨發展還難以判定，因此它在必要時會調整貨幣政策，確保通膨降到正常範圍。

它說雖然受到疫情與俄烏戰爭等全球因素推升瑞典物價飆漲，但當地強勁經濟活動也是助長通膨狂升的因素之一。

瑞典8月消費者物價通膨年增9％，創下1991年最高紀錄。

該央行提到，家庭與企業都已深刻感受物價飛漲與利率攀高帶來的生活成本增加。然而如果讓通膨繼續維持在當前高水準，民眾與瑞典經濟將遭遇更大痛苦。

這番評論也回應先前聯準會主席鮑爾的談話。他在當時警告美國經濟將須面臨「部分陣痛」，以避免通膨對經濟造成更長期的傷害。

此外瑞典央行還宣布，目前實行的購債計畫預料到年底將會畫下句點。