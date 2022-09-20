農業新苗栗！苗栗縣期待藉由科技發展開創願景，在地農業如草莓仍是全國聞名的亮點。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎重視農業產銷，親自到大湖聽取農民心聲，承諾將推動農民市集，在假日或盛產期讓農民有空間聚集，串連苗栗特色農特產，以農產和農業為主題推動18鄉鎮亮點市集。

徐定禎20日在臉書以「農業新苗栗 推動農民市集！」為題發文表示，「今天黃昏傍著落日餘暉，我來到大湖草莓農家，聽取第一線農民們的心聲與建議，鄉親們也熱情和我分享務農日常，分株、壓平土丘，每個步驟都是一門學問。」

他眼中所見、耳裡所聞，只見草莓農民們用雙手熟練分株，談到大家大多是小農，人手有限、產量也不多，希望能規劃政策吸引青農返鄉，也期待有個銷售據點讓農民們擺攤。

徐定楨強調，「我跟農民們報告，要幫助小農產品銷售，我會推動農民市集，在假日或盛產期讓農民有空間聚集，串連苗栗特色農特產，以農產和農業為主題推動18鄉鎮亮點市集。」

他喊出，苗栗要告別派系政治，為民服務不分藍綠，「我會規劃農業政策實質照顧農民，讓補助到位，翻轉苗栗，改善農民生活！」