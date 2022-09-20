大陸廣東省廣州市日前發生一起保全人員與外送員互毆事件，由於1名外送員疑似先將機車恣意的停在某廣場前，當送完餐要離去時，被保全人員攔下，2人爆發嚴重衝突，該名外送員被對方一個上踢正中臉部後，又被一計右鉤拳打到在地，該名外送員竟撂人助陣，現場變成上百人的大亂鬥。

綜合陸媒報導，19日大陸有名穿著黃色制服的外送員，疑似將機車停在某廣場，便進入送餐，引起當地保全不滿，2人竟爆發爭執，外送員先推了保全人員，欲將頭上安全帽拖下時，卻遭對方一個上踢正中臉部，再一計右鉤拳，該名外送員直接倒地不起。

事後該名外送員找來同仁助陣，現場竟來了上百名外送員，只見保全人員被團團圍住。（翻攝自推特）

據報導指出，該名外送員不甘被打趴在地，事後找來一群外送員來助陣，其中也可以看見不僅黃色衣服的外送員，也有穿著藍色衣服的外送員，現場聚集了上百人，就見外送員與保全人員在廣場上互毆，場面相當失控，仗著人數優勢的外送員也將數名保全人員團團圍住毆打，所幸警方獲報後立刻前往將場面控制住。

影片一出，網友紛紛留言表示，「難得看到兩個平台這麼團結，以前看到的都是兩家互毆」、「何必呢，都是服務工作，互相尊重和禮讓會不會好點」、「估計對這的保安積怨已久了不然不可能這麼團結」。