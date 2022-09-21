「賽車教父」廖老大跨行賣飲料，推出手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」，卻因加盟店品質不一，被貼上難喝的標籤。網紅「反骨男孩」成員酷炫（莊堯宣），好奇廖老大手搖的真實口感，特地拍了實測片，請另一名號稱「神之舌」的網紅瑀熙品嘗看看。

酷炫18日在YouTube頻道上傳廖老大飲料的盲測影片，他去某家加盟店買5杯手搖飲時，店員看起來很緊張，像是擔心又要被網紅批評難喝，趕緊安撫店員要他們不要害怕。

買完後，酷炫讚賞店員的態度親切，好奇大家是真的覺得難喝，還是只是為了跟風而說難喝，所以他這次買5杯廖老大的飲料，分別倒入透明杯子，故意欺騙瑀熙其中4杯是他牌，看看對方能否喝出差異。

瑀熙一一試喝5杯飲料後，排出心目中的答案，這時酷炫才揭曉這5杯都是廖老大的飲料，他好奇地問：「實際上有那麼難喝嗎？」瑀熙秒回：「其實沒有啊，喝起來真的有點像各家品牌的感覺」，並反問酷炫的感受，酷炫直言：「我覺得這就是正常的飲料店」，也虧自己的舌頭沒有很敏銳，分不出那麼多味道。

眼見很多人故意說廖老大的飲料不好喝，酷炫心疼地表示：「經營者是很辛苦的，加盟者我還是希望他可以賺到錢，至少不要虧啦。」也感嘆反骨男孩常被視為「為了踩而踩的代表」，所以看到廖老大手搖飲被那麼多人跟風批評，感到很不高興，希望能盡自己的一份心力，讓世界更美好，少一點惡意的攻擊。