一名女網友發文表示，自己和男友經常見面，就算沒見面也會用電話聯絡，平時相處感情也不錯，沒想到日前他們講電話到一半，男友的友人突然打來，因為男友並未掛斷她的電話，因此她好奇聽了2人的對話內容，沒想到卻聽到男友和其友人竟對班上另外其他女同學有興趣，讓她相當傻眼，氣炸在電話裡大喊要分手。

一名女網友在論壇Dcard，指出自己平時會送男友禮物，幫他省錢，還會做飯給他吃，「平常他要打球也會去幫他加油，若他和朋友有約，我也會買多人份的食物跟飲料去招待他朋友」，雖然男友有時會講前女友壞話，她也曾擔心若真的分手會被對方講的很不堪，但內心想著只要好好經營感情就沒問題，男友也常說找不到像他這樣如天使的女友。

不過原PO表示，昨天她在和男友講電話到一半，男友的友人用電腦打電話過來，「我們雖然說再見，但他匆匆離去，沒有掛斷我的電話，我就好奇想說聽一下他們在聊什麼」，沒想到男友竟和友人意淫班上的女生們，且不停說些露骨的內容，且原PO還聽到男友表示，只要找到胸部更大的女生，就要把原PO換掉，讓原PO相當傻眼，「我當下聽了真的全身發抖，用電話裡跟他大叫我要分手... 現在他跑來我家樓下哭，說我不見面他就不走，我跟爺爺奶奶同住，真的很怕老人家擔心，但我真的好不想再見到這種噁人的臉.....可以就這樣不理他嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言狂勸分手，「這種絕對不能不分手!！太噁心了」、「有女友了還不懂的克制，被分手也是應該」、「物以類聚欸，有夠噁的，真心愛妳的才不可能說出這種話勒」、「拜託斷乾淨，你值得更好的」、「老天就是要讓你趕快離開渣男！」

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