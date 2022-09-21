台灣健兒在2020東京奧運拿下亮眼成績，除了國手不分晝夜的練習之外，「2020東京奧運黃金計劃」亦是不可或缺的幕後推手。體育署訂定的黃金計劃，其經費來自國家運動發展基金，而運動彩券自發行以來累積至今的運動發展基金已逾469億元，為了感謝大眾對國家體育的支持，台灣運彩特邀4位奧運國手一同錄製「謝謝你們 和我一起打進世界」之形象廣告以示感謝。

2020東京奧運是全國人民難忘的一場運動賽事，台灣健兒振奮人心的表現，為我國奪下2金、4銀及6銅的佳績，不僅凝聚國人向心力，更讓台灣站上世界的舞台。然而，奧運國手要有精彩的表現，需要國家及人民的支持，舉凡器材設備、練習場域、伙食及環境等皆是重要關鍵。體育署副署長林哲宏表示，為了2020東京奧運，體育署訂定「2020東京奧運黃金計劃」，每年編列3億元經費，為期4年共12億元，挹注至有望奪牌的選手身上，而這些經費就是來自投注運彩的支持。

體育署副署長林哲宏表示，體育署訂定「2020東京奧運黃金計劃」，將12億元作為選手重點訓練經費。(圖/截取自youtube)

台灣運彩特別邀請奧運舉重國手陳玟卉、奧運游泳國手王冠閎、奧運空手道國手文姿云、奧運桌球國手林昀儒等4人，一同以「謝謝你們 和我一起打進世界」為主軸，錄製運彩2022全新形象廣告表達感謝。王冠閎表示，謝謝民眾與運彩的支持，也希望透過自己的力量，讓大家感受到國手們的努力及幕後的幫助，並讓世界看到台灣；陳玟卉說，感謝運彩對運動員一直以來的支持，今年加入了黃金計劃，深刻感受到運發基金的幫助。舉重讓大家認識了郭婞淳，但還有很多默默努力的小選手們，希望大家繼續支持下去。

國家運動發展基金源自民眾購買運彩的10%，也就是每100元就會有10元自動挹注至此，供政府作為「振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才」之用。而這次觀賞運彩2022全新形象廣告的同時，只要掃描「傳影片 助體育」的QR CODE，即可用實際行動支持國家體育，讓善的循環延續下去！