通貨膨脹數據居高不下，美國啟動升息措施應對，卻也造成強勢美元現象，資金流回美國進行防禦，新興市場與開發中國家受到嚴重衝擊，印度則採取積極的手段干預匯率，使得外匯存底下降的速度是近十年最快，成為未來經濟風險與隱憂。

美媒報導，2011年9月至2013年9月盧比兌美元的價格貶值近30%，是當時新興市場中表現最差的貨幣，然而今年以來，價格約下跌6%左右，算是損失相對較小的國家。

然而，在外匯存底上，印度已經從去年9月的6410億美元減少900億美元，短短一年就下降13.9%，而在2011至2013年期間，則是下降14.3%，此次減少的幅度相當驚人。

金融機構Emkay Global Financial Services Ltd首席經濟學家Madhavi Arora表示，「外匯存底下降、大宗商品價格持續上漲、匯率對通膨造成的影響以及盧比估值上升等因素，可能會在未來幾個月讓強勢干預政策出現轉向。」

儘管印度儲備銀行強調，銀行系統與外匯存底水準都很健康，能夠輕鬆地面對任何外部衝擊，但報導提到，鑒於盧比上個月摔至歷史低點，外匯存底下滑幅度快及經常性帳戶赤字擴大的風險，投資者需要密切關注此狀況。