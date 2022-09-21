已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）19日的國葬莊嚴、哀戚，不過葬禮上仍捕捉到相當溫暖的時刻，包括神情悲傷的哈利王子與梅根，與7歲小公主夏綠蒂（Princess Charlotte）四目相接時，兩人立刻對著小姪女露出笑容。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，女王葬禮上，梅根全程神情肅穆，甚至一度哭花了妝，不過當眾王室成員在倫敦威靈頓拱門（Wellington Arch）集合、等待進行下一環節的葬禮儀式時，原本表情嚴肅的梅根被捕捉到對夏綠蒂露出了溫暖的微笑。

畫面顯示當時夏綠蒂就站在王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）及母親凱特中間，突然間她轉頭察看後方發生什麼事，剛好與站在最後方的梅根對到眼神，梅根也低下頭對她露出淺笑。

Princess Charlotte "left the church with her family when she looked around at Meghan, who went from looking sombre to spotting Charlotte's gaze and giving her a sweet smile". 💖😍#MothersHeart #queensfuneral #MeghanMarkle pic.twitter.com/NraZ112Vrv — Rani- Kali (@RaniofJustice) September 19, 2022

當天下午溫莎城堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行最後環節的公開葬禮儀式，哈利王子也被捕捉到對著小姪女露出微笑的溫暖時刻。

Smiles from Uncle Harry: Moment Prince Harry gives his niece Princess Charlotte a reassuring grin during the Queen's committal service https://t.co/7NyVRSdfiu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 20, 2022

畫面顯示當溫莎教長（Dean of Windsor）主持安葬儀式時，坐在凱特與哈利王子中間的夏綠蒂伸手調整自己的帽子，調整好後她抬頭看向右手邊的叔叔，這時哈利也抬頭、對上夏綠蒂的視線，然後對著小姪女露出微笑，讓《每日郵報》形容這一刻相當美好。