已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）19日的國葬莊嚴、哀戚，不過葬禮上仍捕捉到相當溫暖的時刻，包括神情悲傷的哈利王子與梅根，與7歲小公主夏綠蒂（Princess Charlotte）四目相接時，兩人立刻對著小姪女露出笑容。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，女王葬禮上，梅根全程神情肅穆，甚至一度哭花了妝，不過當眾王室成員在倫敦威靈頓拱門（Wellington Arch）集合、等待進行下一環節的葬禮儀式時，原本表情嚴肅的梅根被捕捉到對夏綠蒂露出了溫暖的微笑。
畫面顯示當時夏綠蒂就站在王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）及母親凱特中間，突然間她轉頭察看後方發生什麼事，剛好與站在最後方的梅根對到眼神，梅根也低下頭對她露出淺笑。
當天下午溫莎城堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行最後環節的公開葬禮儀式，哈利王子也被捕捉到對著小姪女露出微笑的溫暖時刻。
畫面顯示當溫莎教長（Dean of Windsor）主持安葬儀式時，坐在凱特與哈利王子中間的夏綠蒂伸手調整自己的帽子，調整好後她抬頭看向右手邊的叔叔，這時哈利也抬頭、對上夏綠蒂的視線，然後對著小姪女露出微笑，讓《每日郵報》形容這一刻相當美好。
文章來源：A grin for her niece: Meghan Markle flashes Princess Charlotte, 7, a warm smile as the Royal Family mourns Her Majesty the Queen at her state funeral
文章來源：Smiles from Uncle Harry: Moment Prince Harry gives his niece Princess Charlotte a reassuring grin during the Queen's committal service in Windsor
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