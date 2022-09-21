聯準會升息推升美元指數狂飆，今年以來上漲約15%，其他非美貨幣普遍受壓，根據美國財經媒體報導，除了與美元掛鉤的港幣僅跌0.7%表現最為強勢外，今年以來其他亞幣中以新加坡貨幣表現最好，僅貶值4.3%。

根據統計，截至本月19日為止，新加坡貨幣兌美元貶值4.3%，表現最為抗跌，再來是印尼盾貶值約4.8%，其他亞幣貶幅都超過6%，至於日圓則表現最差、跌幅逼近20%。

新加坡幣是亞洲兌美元最具彈性的貨幣，市場預期新加坡金融管理局將在10月會議上延長貨幣緊縮政策，以抑制7月觸及14 年新高的核心CPI（消費者物價指數）。

新加坡幣可能將進行今年來第四度延長政策緊縮，分析師預測新加坡幣兌美元匯率今年底前將會升值，新加坡幣上周收在1.407價位，三菱日聯預期今年底前將升1.38價位。

美元指數在今年上漲15%，可能創下該指數自1985年推出以來漲勢最凌厲的一個年度，《華爾街日報》以「美元走強，給全球經濟招來麻煩」為題發表文章指出，美元正經歷百年一遇的反彈，美元狂飆有可能導致全球經濟成長放緩，並加劇其他國家央行的通膨問題，一些脆弱國家恐陷入債務危機。