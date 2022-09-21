俄烏戰爆發後，歐洲對俄羅斯實施經濟制裁，並矢言擺脫對其能源依賴，俄國轉向以折價原油尋求大陸、印度等替代出口，但根據最新數據顯示，俄油海運出口已降至1年來最低水準，原因是折扣縮水，導致印度大幅縮減採購量。

商業內幕援引航運情報公司Kpler報告顯示，俄羅斯9月上半月石油出口量為每日303萬桶，較8月同期減少約31.4萬桶，低於俄烏戰爭爆發前，並創2021年9月以來最低水準。

報告指出，出口下滑主要是因為俄油折扣縮水，原先大客戶印度大幅削減採購量，9月上半月原油進口僅每天45.2萬桶，較8月同期下降40%。與即期現貨的布蘭特原油價差對比，俄羅斯烏拉爾原油已從7月時每桶40美元降至20美元。

值得一提的是，印度逐漸轉向沙烏地阿拉伯採購更便宜石油，後者於上個月擠下俄羅斯成為印度第二大石油供應國。

而值此之際，歐盟對俄的制裁即將生效，儘管克林姆林宮曾表示，印度和大陸能夠替代歐洲的需求，但根據標普數據顯示，俄對歐的運輸量已跌破每天100萬桶，一旦12月的禁運來臨，可能使俄羅斯每天多出220萬桶石油。