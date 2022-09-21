有比較有傷害！18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，造成花蓮橋梁房屋倒塌，但總統蔡英文除讓災害應變會議官員枯等2小時外，還唸完稿就走人，引來各界批評。日前宣布考慮要選總統的國民黨台北市前議員羅智強對此表示，當年前總統馬英九堅持坐鎮災害應變中心，結果遭捕捉到打瞌睡畫面就被大做文章，但如今蔡英文卻連勘災都不去，直批蔡英文冷血、不在乎人民痛苦和死活，還強調「還馬英九公道者必蔡英文」。

羅智強20日在臉書發文表示，「多年前，我曾說，還馬英九公道者必蔡英文」，這句話這些年來不斷地被應驗，天災來臨，馬英九累到打瞌睡，蔡英文直接跑去睡；大家都記得，馬英九有一次在災害應變中心聽簡報，打起了瞌睡，媒體大作文章，這是因為那陣子馬英九實在睡太少，但他又堅持一定要坐鎮在應變中心。

「反觀蔡英文。」羅智強指出，她在野時批評馬英九勘災一定要坐車去，但現在自己連去都不去，連去災害應變中心都念稿了事。蔡英文把責任推給部屬，說是連線疏失，現在已經是2022年，如果政府在天災時連「連線品質」都沒有辦法確保，那民進黨還談什麼數位部、元宇宙，還談什麼抗中保台？唐鳳的薪水省起來讓民眾少交一點稅好了。

羅智強強調，還馬英九公道者必蔡英文，但這個公道對人民來說，其實是非常殘酷，「我相信馬英九總統，寧願不要這個公道」，他寧願蔡英文把施政做好，把人民照顧好，沒有一個人需要懷念他，「可惜也可悲的是，冷血的蔡英文，根本不在乎人民的痛苦和死活。」