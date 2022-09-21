為什麼不等垃圾車停下來？有名機車騎士提著1包大垃圾追著垃圾車，該騎士1手提垃圾，1手催著油門，眼看快要追到行駛中的垃圾車時，用力一甩想要將垃圾甩進垃圾車，豈料，卻一個重心不穩，連人帶車又帶垃圾的慘摔在地，得不償失；網友見影片也表示「好悲劇」、「用盡生命在倒垃圾」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段9秒影片，影片中是1輛垃圾車的後行車紀錄器鏡頭，當時垃圾車正在行駛中，竟有1名騎著藍色機車，帶著安全帽的男子，其手提著1包藍色大垃圾袋，單手騎車追著垃圾車，當男子靠近垃圾車時，奮力一甩，想要將垃圾丟進垃圾車內，豈料，突然一個重心不穩，垃圾沒丟進垃圾車外，整個連人帶車又帶垃圾，左右搖晃慘摔在地，當下該包垃圾也直接破洞，垃圾全噴了出來。

男子單手騎車拿著一袋垃圾追垃圾車，當他快追到時奮力一甩，卻一個重心不穩連人帶車又帶垃圾的慘摔在地。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示「用性命驗證物理定律，作用力與反作用力」、「為了這一包垃圾，受傷醫藥費，不能上班扣薪水，機車維修費代價真大」、「用盡生命在倒垃圾」、「好悲劇」、「為什麼不等車停下來？」、「結果是跟我想得一樣」、「不會騎去下一站等唷，不然也能明天丟啊！一包而已」。