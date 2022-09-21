復興空廚航站的景點成為觀機的新視角。（中保科提供）

桃園復興航棧大園總店升級改裝以「航棧綠洲」複合式美食聚落登場。（中保科提供）

各國加速鬆綁旅遊禁令的情況下，台灣邊境開放指日可待，搶攻解封商機，中保科技集團旗下復興空廚位於桃園復興航棧大園總店，升級改裝以「航棧綠洲」複合式美食聚落登場，並於9月24日開幕試營運。

中保科技副董事長林建涵表示，隨著各國邊境陸續解封，這正是台灣起飛的時刻，隨著航班起降次數更頻繁，也讓復興空廚航站的景點成為觀機的新視角，帶動桃園當地觀光商機。

新規劃的「航棧綠洲」以美食聚落的概念擴大營運，不僅以貨櫃餐廳形式開放更多美食店家進駐，也將2樓飛機觀景台全新規劃成戶外用餐美食區。

近百坪的戶外用餐區，還設有可愛的小木屋座位區、露天休閒座椅和表演區，不僅可以悠閒地喝咖啡，360度欣賞飛機起降，入夜後還可將寬闊夜景盡收眼底，將成為情人的最佳約會勝地，讓遊客來此可以邊咖啡邊欣賞飛機起降的美景，不再來去匆匆，而是可以停下腳步，輕鬆享受悠閒的美味時光。

復興空廚總經理曾威翰表示：「復興空廚深耕桃園一甲子，幸福烘培坊多年來提供大桃園地區民眾美味早餐和點心，肉大人快餐Express開幕後，緊接著「哈比怪人之甜館」、2樓觀景咖啡廳「豆留航棧」的進駐，從食品工廠延伸擴大經營，要將《復興航棧綠洲》打造成大桃園的新地標。」

除了原本已是地標的「復興航棧．幸福烘焙屋」外，紅到紐約的「肉大人」也推出的全新品牌「肉大人快餐Express」也是台灣首家公路餐廳。

「肉大人快餐Express」共42席，每日營業時間從上午11時至晚上8時，可享用到肉大人最富盛名的酸菜白肉個人鍋、泡椒麻辣個人鍋、阿嬤的紅蘿蔔肉燥飯、老實麻辣乾拌麵、黑金雞肉咖哩、麻辣滷味、莓果冰棒等，「肉大人快餐Express」除了提供美味安全的餐點，也是南來北往遊客們的公路休息站。

此外，還有知名「鐵板sho」，以及由中保科技集團副董事長林建涵親自打造的「哈比怪人之甜館」公仔博物館也都將在近期陸續開幕，讓《航棧綠洲》不僅好吃好玩，離去前還能到「復興航棧．幸福烘焙屋」採買麵包和糕餅等伴手禮，延續幸福的滋味。

「復興空廚」為中保科技集團跨足餐飲服務領域成立的餐飲事業，成立之初主要負責供應各航空公司國際航線班機餐點，近年轉型拓展不同業務與服務，不僅為知名連鎖餐飲代工、客製化食材，更成立實體門市「復興航棧．幸福烘焙屋」，提供職人手作烘焙、糕點、精緻伴手禮盒、各國風味冷凍食品等，並重金禮聘五星級主廚打造即食料理包，在線上商城就可以將各式名家美味料理一次購足，嚴守美味品質，也讓復興空廚連連獲獎。