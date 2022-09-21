近年來最大的醜聞震驚了國際象棋界，在上周的辛克菲爾德盃（Sinquefield Cup）第3輪比賽中，國際象棋世界冠軍馬格努斯．卡爾森（Magnus Carlsen）爆出冷門不敵新人19歲小將漢斯．尼曼（Hans Niemann），事後網路傳出尼曼可能使用一種類似肛珠的小型電腦協助他獲勝，但無法證實。卡爾森在另一場Meltwater巡迴賽第2回合再遇上尼曼時，主動棄權退賽表達抗議，讓國際象棋界為之震驚，事件正在網路快速發酵，連全球首富馬斯克都忍不住下場湊熱鬧。

據《鳳凰網》報導，上周世界冠軍卡爾森爆冷不敵19歲小將尼曼，馬格努斯在輸掉在這場比賽後在推特上掛出足壇明星穆里諾（Mourinho）著名的一則訪談，標題是「這事我不能說，否則我會有大麻煩」，引起國際象棋界的熱議。

國際象棋網站直播卡爾森對尼曼的棋賽，比賽結果大爆冷門。（圖／推特@motherboard）

卡爾森是世界大賽5連冠的選手，而且擁有連續53場不敗的紀錄，這次卻輸給了本屆賽事評分墊底且名不見經傳的新人尼曼。此一不尋常的賽事結果，讓許多國際象棋愛好者認為比賽過程可能有問題，國際象棋網站也證實尼曼過去曾有過比賽作弊的經歷，因此大多數棋迷們都相信尼曼可能再次玩弄陰招。

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

一位國際象棋選手在網上發文稱，尼曼一直沉迷於一種想法，即用小型的超級電腦在辛克菲爾德盃國際象棋錦標賽中作弊。網路上的眾多棋友們猜測，使用者可能使用類似肛珠的電子裝置直接從肛門塞入直腸內，再以以肛門括約肌收縮節奏傳遞類似摩斯電信碼的信息給電腦，電腦經過計算後再以高低頻震動方式傳遞信號給使用者，協助使用者贏得比賽。

塞入肛門AI電子裝置作用示意圖。（圖／鳳凰網）

此一「智慧型電子肛珠」理論隨即在國際象棋界流傳開來，美國的國際象棋選手中村光與直播界一哥xQc連線直播討論了這個事情，後者非常嚴肅地證明了肛珠型超級電腦的可能性，並且公開對賽事主辦方喊話，一定要好好檢查每個參賽者的屁股，以確保比賽公平。

國際象棋愛好者推測，肛珠型電子裝置可以傳送訊息給同夥，並透過他們與超級電腦連線計算以獲得最完美的棋著。但是賽事主辦方有預防作弊的措施，包括以時間差延遲直播及射頻裝置檢查，網上流傳的智慧肛珠作弊理論則未說明尼曼是如何躲過賽事主辦方的檢查程序。

全球首富馬斯克湊熱鬧跟著猜測可能的作弊方式，引用德國哲學家叔本華名言：「人才可以擊中別人打不到的目標；而天才可以擊中別人看不到的目標。」（圖／推特截圖）

在國際象棋界爭論是否有可能用「智慧型肛珠」在比賽中作弊時，世界首富馬斯克也加入了討論，他還吊書袋引用德國哲學家叔本華的話說：「人才，可以擊中別人打不到的目標；而天才，可以擊中別人看不到的目標（在屁股裡）。」至於這段話到底在諷刺誰，也成為網友熱烈討論的話題。

全球首富馬斯克也注意國際象棋賽事，這次賽事醜聞他也認為可能是用類似情色玩具遙控振動器來作弊。（圖／路透）

遭指控的尼曼強烈否認他在對卡爾森的比賽中違規作弊，他甚至表示願意全身赤裸比賽來證明這一點，許多國際象棋專家與知名棋手也為尼曼辯護，他們希望卡爾森能拿出對手作弊的證據，網上的棋迷不能只是憑空指控，就像在法庭上一樣。不過，有不少棋迷反應，對一位棋手來說，要進行這種高科技弊案偵察顯然也太不切實際，賽事主辦單位或是國際象棋聯合會應該介入調查。

馬斯克猜測作弊方式，還引用 德國哲學家叔本華名言，網民與棋迷們對國際象棋賽事可能的作弊醜聞更覺興味盎然。（圖／推特）

20日凌晨卡爾森與尼曼2人又在Meltwater冠軍網絡巡迴賽第7站比賽的預賽中相遇，但這次卡爾森在第2回合主動棄子認輸，驚訝莫名的棋友們認為他這項舉動所表達的是無聲的抗議，整個國際象棋界也受到震撼。

目前還沒有具體事證可以證實尼曼作弊的傳言，但國際象棋網站（Chess.com）還是發表聲明稱：「因涉嫌作弊，已暫時禁止尼曼登入其網站。」卡爾森至今仍保持沉默，卡爾森的父親亨利克．卡爾森（Henrik Carlsen）則向挪威電視台說，卡爾森在本站比賽期間不會接受任何採訪，卡爾森的隊友、曾幫助他備戰世界冠軍賽的助手海默爾（Hemel）則呼籲國際象棋聯合會（FIDE）道德與紀律委員會介入，但是FIDE表示，沒有證據之前不會討論此事。不過，此事在網上已經沸沸揚揚，不少國際象棋愛好者都將之稱為「近年來國際象棋界的最大醜聞」，要如何收場仍難以預料。

卡爾森（左）與尼曼（右）的國際象棋賽事引爆了國際象棋界有史以來最大的作弊爭議，但事件真相恐難以水落石出。 （圖／推特@sportbible）

隨著智慧型電子裝置與超級電腦的快速發展，在棋賽中作弊只是傳統社會運作受到衝擊的冰山一角，未來在各種競賽、考試、商業競爭與無數社會活動中都會受到它的影響，類似的事件與指控也會愈來愈多。雖然肛門內塞電子裝置的故事聽起來有點噁心，但很像湯姆克魯斯主演的特務電影情節，尤其卡爾森放出可能有生命危險的訊息，更讓這件可能的醜聞添加了更多神秘與驚悚色彩，這倒是國際棋藝界從未發生過的事。