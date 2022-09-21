第77屆聯合國大會於紐約召開，俄烏戰爭為主要議題。法國總統馬克宏今天受訪時表示，俄方在其支持分裂地區推動的公投，是「可笑的假公投」，沒有法律意義，國際社會也不會承認。

聯合國大會（U.N. General Assembly）本週在紐約舉行，俄烏戰爭為主要焦點之一。於此同時戰事不歇，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，俄國支持下的烏克蘭分離主義地區勢必要舉行公投，以決定是否加入俄國。

頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）人民共和國，以及赫松州（Kherson）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）4個遭俄軍佔領、滲透的分裂地區都紛紛主張舉行公投。

烏克蘭則表示，公投威脅是「天真的勒索」，也顯示俄國已感到驚恐，才會轉變策略。

然而這些地區現由俄國支持的官員掌控，此番言論被外界認為是俄羅斯精心算計的策略，也擔心俄國會以公投結果作為俄國出兵保護當地利益正當性的證據，辯稱入侵是保護該地區利益的必要作法。

預計幾天後將再度與俄國總統蒲亭（Vladimir Poutine）通話的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天下午在聯合國大會場外針對俄國舉辦公投的行徑發表看法。「我認為這是場可笑的模擬公投。唯一存在的事實，就是戰爭是由俄羅斯發動、烏克蘭奮力抵抗，以及我們盼望止戰」。

他表示，「這是額外的挑釁... 不會有任何司法影響」，並要求俄軍撤出烏克蘭領土、遵守國界，「在人民承受轟炸、流離失所的地區舉辦公投，是為犬儒之舉」。他強調，結果不會被國際社會所承認。

馬克宏稍晚也在聯合國大會中發言，花費極大篇幅譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。他指出，「俄羅斯刻意侵害聯合國憲章。由此開啟了其他侵略戰爭的先例，可能會於亞洲、非洲或拉丁美洲再度發生」。

他將俄國的進犯形容為「重回帝國與殖民時代」，呼籲全球起身合作，「這場戰爭傷害了所有人的主權」，並重申俄羅斯想要舉辦的公投是一場假公投。

馬克宏接著提及氣候變遷，「我們第一場戰爭便是要根除碳使用，中國以及其他新興國家應該作出清楚決定」，同時呼籲七大工業國集團（G7）在節用能源等方面成為表率。

最後馬克宏呼籲對聯合國安全理事會進行改革，使其更有代表性，包括增加新的常任理事國，並在大規模犯罪時限制否決權的使用等。

自Covid-19疫情爆發後，聯合國大會今年終於再次實體召開，全球150位國家元首出席，討論全球和地區安全、氣候暖化、糧食安全、南北差異與俄烏戰爭等棘手議題。