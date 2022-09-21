本月15日楊雅筑前往位於新莊的汽車旅館拍戲。（圖／本刊攝影組）

楊雅筑、劉書宏近期主演新戲《台灣X檔案》開播，時報周刊CTWANT直擊首播隔天、九月十五日下午，楊雅筑開車到新北市新莊汽車旅館上工，一路忙到傍晚六點半她才結束工作，叫了多元計程車到台北市中山區和劇組演員群劉書宏、王上菲等人餐敘，聚會結束後楊雅筑和劉書宏一起到停車場取車，曾自爆不合的兩人，在繳費時如情侶調情般嬉鬧了好一會兒，劉書宏才載楊雅筑返家，抵達家門前不忘在路邊停車談心培養CP情，完全沒有半點不合的感覺。

拍完戲後楊雅筑把車停回家附近，再搭車直奔中山區某間餐廳。（圖／本刊攝影組）

日前在記者會上劉書宏自爆與楊雅筑不合，拍戲有長達半年的時間都沒互動，從開拍初期到受訓都沒講過話，就像是陌生人，劉書宏甚至笑說自己是男生就是默默接受、安撫對方的情緒，不過就本刊觀察，兩人現在的關係相當不錯，看不出曾經有那麼冰冷的一段。

抵達一家日本餐廳後，楊雅筑加入《台灣X檔案》演員群劉書宏、王上菲、鄭亞和林宜禾等人的餐敘，氣氛很嗨。（圖／本刊攝影組）

九月十五日下午一點半，楊雅筑驅車前往位於新莊一家汽車旅館外，她先將車停好後才走進旅館，接著陸續來了不少劇組工作人員，直到傍晚六點半，楊雅筑才結束工作走出汽車旅館取車返回住處附近停車。接著她沒有回家，直接叫了多元計程車直奔中山區。

餐敘結束前大家依依不捨的道別，在餐廳外又聊了好一會兒才分開，剩楊雅筑和劉書宏兩人。（圖／本刊攝影組）

晚間八點，她抵達一家日本餐廳，加入《台灣X檔案》演員群劉書宏、王上菲、鄭亞和林宜禾等人的餐敘。席間，楊雅筑開心的不停說話，並比手畫腳，不知道是什麼有趣的事情，只見大家笑個不停，大夥相談甚歡最後還一起開心舉杯，沒多久，一行人換到包廂繼續享受美食，直到十點半才離開餐廳。

劉書宏與楊雅筑去停車場牽車，楊雅筑掏錢包，劉書宏看似伸手跟她討零錢。（圖／本刊攝影組）

一行人邊走邊聊，直到劉書宏停車的地方，大家才依依不捨的道別，即將返回日本的台灣媳婦鄭亞上前給楊雅筑一個熱情的擁抱，接著和劉書宏拉著手晃了好幾下，才和王上菲與林宜禾離開，留下楊雅筑和劉書宏這對劇中未來的CP。

兩人在停車場自動付款機旁打鬧起來，光是一個水壺也讓兩人玩了好一會兒，頗有情趣。（圖／本刊攝影組）

楊雅筑、劉書宏一起走到停車場取車，繳費時看楊雅筑翻找包包裡的錢包，此時劉書宏非常有默契地順手接過女方手上的水壺，奇妙的是待楊拿出錢包後，明明是劉書宏車子的停車費，手上也拿著錢包的男方，竟伸手像是跟對方拿零錢似的，可見兩人交情很不錯，接著湊到管理員的窗口付費。等待車子的時間，兩人一邊聊天，楊雅筑幾次要拿回男生手上的水壺，沒想到劉書宏竟然調皮地與對方玩起「土耳其冰淇淋」般「就是不給妳」的遊戲，一下子將水壺放到腋下，一下子放到背後，就像曖昧期的男女調情般，互動頗有CP感。

劉書宏去取車，楊雅筑在外面耐心等候。（圖／本刊攝影組）

劉書宏最後終於把水壺還給楊雅筑，接著他轉身上車發動引擎，楊雅筑則坐進副駕一起離開。十點五十四分，車子開到楊雅筑家附近時停在路邊，兩人在車上聊了十幾分鐘後才又開動迴轉，接著才將楊雅筑送回家，看來這對男女主角下戲後，仍不忘積極培養延續劇中情。

車子開到離楊雅筑家不遠的路邊，兩人在車上聊了好一會兒才又離開開至女方家。（圖／本刊攝影組）

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