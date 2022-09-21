烏克蘭籍女星林佳娜（Tatiana Lin）近期和有「同志天菜」之稱的馬來西亞籍男星祖雄熱戀中，兩人八月時對外公開關係從砲友昇華。但不知是否因兩人愛得太高調，時報周刊CTWANT日前收到號稱是「佳娜前男友的朋友」爆料，指稱佳娜和祖雄成為炮友時，尚未與前男友分手，且仍和對方有金錢往來，友人甚至說佳娜前男友在烏俄戰爭爆發時，曾金援佳娜讓她幫助在烏的家人。

佳娜與男星祖雄陷入熱戀，經常在社群放閃。（圖／取自佳娜IG）

佳娜與前男友交往三年多，友人指當初佳娜來台簽證上，就因前男友姓林而使用相同姓氏，兩人交往期間同居在林姓男友在台北市知名豪宅帝寶裡，去年三月佳娜和祖雄被媒體拍到一起到摩鐵待了三小時，接著把佳娜送回和林姓男友同住的帝寶，表示當時與前男友並未分手，本刊隔月也曾捕捉到兩人牽手去搭捷運用餐的畫面。

佳娜與祖雄示愛的用詞都相當大膽露骨。（圖／取自佳娜臉書）

該名「友人」爆料從佳娜剛來台時，林姓前男友就替她支付烏克蘭家中修繕費用，接著也每個月給對方零用錢，對佳娜相當大方呵護，且不只對女友出手闊綽，更愛屋及烏，時常招待佳娜爸媽、妹妹出國旅行。

佳娜和林姓前男友過去約會時上高級餐廳開名車並親吻放閃，看得出生活過得不錯。（圖／讀者提供）

從友人提供的照片上可以看出，兩人昔日相當恩愛，在和朋友們一起聚會時會自在地牽手、摟腰、親吻，林姓前男友帶著佳娜吃高級料理、開著英國進口跑車，爆料者表示在去年兩人仍交往時，佳娜就被拍到和祖雄相約摩鐵，甚至事後又送回帝寶男友家門口，讓當時的林姓男友無法接受，要求佳娜搬出豪宅。

本刊去年四月也曾目擊祖雄與佳娜牽手約會。（圖／本刊攝影組）

不過爆料者也指出，佳娜因在台灣沒有親友，搬離帝寶後前男友仍心軟幫她支付了一年的房租，更在烏俄戰爭爆後借佳娜幫忙支付烏克蘭家人的機票錢，但指控佳娜卻未將這筆錢用在家人身上，不久後就爆出和祖雄同居，讓爆料者看不下去說：「真的是吃人夠夠搞台灣人的錢！」

在烏俄戰爭爆發時，佳娜曾心急如焚在社群吐露心聲。（圖／取自佳娜臉書）

對於被爆料之事，林佳娜的經紀公司表示並沒有過度干涉先前的私人感情生活及其過往，現在她跟祖雄兩個人相處得很愉快，公司也給予祝福。

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