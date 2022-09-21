前幸福人壽董事長鄧文聰涉嫌於2011年將北市信義計畫區D1畸零土地，以5.1億元賤價賣給自己掌控的公司，台北地檢署去年起訴鄧文聰後，懷疑當初土地鑑價不實，昨指揮調查局北機站兵分7路搜索，並約談時任幸福人壽協理潘善建、員工王新達、李建興、鑑價人員謝典璟等5人。檢方訊後今凌晨諭知潘30萬元交保、謝20萬元交保，另王、李2人各以10萬、20萬元交保。

檢調調查，幸福人壽2007年8月以3億6445萬元買下面積151.855坪的北市信義區信義段五小段39-7地號土地（D1土地），同年9月取得D1土地所有權，金管會依據《保險法》規定「保險公司進行不動產投資，應以即時利用並有收益」，於2009年12月命令幸福人壽應於3個月內積極開發土地或予以處分，但幸福人壽卻未予處理，被裁罰180萬元，並遭限期半年內處分D1土地。

幸福人壽當時評估D1土地價值，每坪至少達500萬元，開發價值約每坪700至800萬元；但鄧文聰卻虛構D1土地當時的市場行情僅約280萬元至305萬元，再透過其私人實際出資並控制的「富翔開發國際有限公司」，以低於行情的5億1000萬元（約每坪336萬元），輾轉取得幸福人壽的D1土地所有權。北檢去年已依《保險法》特別背信等罪起訴鄧文聰。

檢調懷疑，D1土地當初交易時，鑑價過程疑遭刻意降低價值，昨天搜索約談潘男5人調查，全案依《保險法》特別背信罪、《證交法》非常規交易罪偵辦。

鄧文聰先前因涉及掏空幸福人壽127億元案，已入監服刑，高院裁定鄧應執行徒刑27年，併科罰金8.5億元確定，創下司法史上金融犯罪最高刑期紀錄。