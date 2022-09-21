The legacy of Linsanity.#38AtTheGarden, an @HBO original documentary that chronicles the extraordinary ascendence of point guard Jeremy Lin (@JLin7) during his landmark 2012 season with the New York Knicks, premieres October 11 on @HBOMax. pic.twitter.com/j39QKuwI0d — HBO Documentaries (@HBODocs) September 20, 2022

為紀念「林來瘋」10周年，HBO Max平台將於10月上映紀錄片《38 at the Garden》，顧名思義就是林書豪2012年2月在紐約尼克主場麥迪遜花園廣場，於湖人巨星布萊恩（Kobe Bryant）面前砍下38分的一戰。除去籃球的部分，這部紀錄片主要是講述林書豪如何翻轉美國社會對亞裔的刻板印象，對他們具有多麼重大的意義。

紀錄片預告：「提到美國亞裔，你最先想到什麼？乾洗店、IT技術人員，個子小、消極、單薄、運動力低下。但是不可思議的事情在我們眼前發生，宛如電影《怪物奇兵》，林書豪那晚不停地進球，像是偷走了某個巨星的神力，他在花園廣場砍了38分。」

事隔多年，「林來瘋」在球場外的意義愈來愈大，林書豪意識到自己留下的是個激勵新一代亞裔孩子的故事。例如韓裔在美國開乾洗店的比率是其他移民的34倍，越南裔則是在美甲沙龍業勢力龐大，早期美國社會的環境迫使他們做出這些選擇，最終成為難以抹去的刻板印象。紀錄片講述林書豪如何突破這道藩籬，以及今日在美國各地上演的反亞裔仇恨行為。

導演Frank Chi在新聞網站《The Daily Beast》說：「這是我生平最美好的籃球回憶，一個族群長期被告知他們做不到某些事，直到他跳出來打臉所有的人。林來瘋的意義是某人在世界舞台上打破了荼毒我們族群的刻板印象。」林來瘋雖然短暫卻對美國亞裔造成深遠影響，激勵他們站出來挑戰社會的不平等目光。