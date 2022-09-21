國民黨立法院黨團不滿民進黨參選台北市長的前衛福部長陳時中，去年擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間，採購新冠肺炎疫苗不積極，導致國人健康遭危害，甚至將採購合約封存30年，面對立法院調閱資料還將合約「塗黑遮蔽」，今早9時30分將到台北地檢署告發陳時中瀆職罪。

國民黨立院黨團認為，陳時中在指揮官與衛福部長任內，不僅行政傲慢，民進黨在立法院掌握多數，隻手遮天迴避監督，很多疫苗採購資料都以機密為由拒絕提供，國民黨團才希望透過司法程序，讓檢調可以去調查。

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前曾指出，他擔任疫苗調閱小組召集人，當時陳時中的態度是「要嘛什麼看不到、要嘛遮蔽塗黑給我」，身為少數的在野黨當然就只能同意遮蔽，結果竟然看到塗黑3分之2的採購合約，「這就是陳時中所謂的公開透明嗎？」

蔣萬安痛斥陳甩鍋給立法院，聲稱是立院決議要塗黑，簡直毫不負責任。陳時中又為什麼要將疫苗採購合約封存30年，不讓民眾檢視；他強調，將透過司法了解當時採購過程，若民進黨、陳時中願意攤在陽光下，其實也不用擔心司法檢驗還原當時真相。