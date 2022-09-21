九合一選舉將在年底投票，近期話題與砲火猛烈引各界關注。一份最新民調顯示，高達59.6%的民眾最在意的「選舉地雷」是貪汙賄選，第二、三名則是學經歷造假35.9%與暴力行為31.7%；也有37.8%的民眾認為，參選人危機處理做得好，可能會增加自己的投票意願。此民調若與民情相符，可作為各政黨候選人的參考與借鑑。

《Yahoo奇摩》20日起針對年底選舉進行網路民調，截至今（21）日早上7時30分，已有6000人參與投票。在「你的選舉地雷前三名是哪些？（複選）」這題，依序是：貪污賄選59.6%、學經歷造假35.9%、暴力行為31.7%。另外，桃色緋聞獲得27.1%為第四名，口無遮攔獲得25.1%為第五名。

針對「若參選人危機處理做得好，會增加你的投票意願嗎？」認為可能會的民眾為37.8%、不太會19.1%、一定會18.8%、不知道／沒意見12.7%、一定不會11.6%。

此民調參與者以女性居多達51.2%，居住地以北部（北北基/桃竹苗）達52.0%，年齡方面則以36~40歲最多達18.3%、41~45歲居次達17.7%、31~35歲排第三達14.4%。