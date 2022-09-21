集邦科技公布9月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視需求仍處於弱勢，面板價格持續性下滑已對面板廠造成莫大的壓力，也開始大力執行減產計畫，加上部分小尺寸電視面板備貨，像在32吋需求有轉強的跡象，有機會開始帶動電視面板價格的跌幅稍稍收斂。

范博毓指出，預期9月的電視面板價格在65吋以下都已收斂至5美元以內，32吋9月全月下跌1美元；43吋下跌4美元；50吋下跌2美元，55吋與65吋預計下跌4美元。75吋目前因為價格仍較高，品牌仍試圖驅動價格擴大跌勢，預估9月下跌17美元。目前大部分的尺寸價格都已逼近材料成本底線，10月後65吋以下的面板價格有可能開始出現止跌持平的可能性。

Monitor目前因為需求也處於疲弱態勢，品牌客戶缺乏拉貨動能，同時面板廠執行減產奏效，因此目前較沒有議價空間，面板價格跌幅看起來有收斂趨勢，21.5吋以下小尺寸TN面板因為面板廠供給持續減少，需求也不多，預計9月全月下跌0.5美元，主流尺寸的23吋、23.8吋及27吋預計下跌2美元。

Notebook同樣需求疲弱，客戶在庫存水位仍偏高下，對面板拉貨動能依然不強，面板廠也開始執行減產計畫，試圖讓價格跌勢趨緩，加上逼近年底，客戶也有庫存跌價損失的壓力，因此在要價的態度上也稍稍放軟。

預計9月的Notebook面板價格跌勢將持續收斂，11.6吋預計下跌0.1美元，14吋/15.6吋HD TN面板預計下跌0.5美元，14吋/15.6吋 FHD IPS面板預計下跌1.5美元。