台灣從上周六晚上起地震不斷，昨晚台東又發生規模4.3地震，一名網友詢問，地震頻繁發生，萬一還在繳房貸的房子倒塌了，這樣房貸要繼續繳嗎？貼文引起網友熱議，不少人吐槽說，這不就跟分期買手機，手機摔壞了仍要照繳錢一樣的道理，房子塌了當然還是要繼續繳錢，不過，通常貸款買房的時候，都會一併詢問保火險和地震險，真的倒塌了若有保險會理賠。

一名網友近日在PTT上發文表示，如果房子倒了，房貸要怎麼辦？要繼續繳嗎？還是乾脆不要繳，就丟給銀行處理呢？最近很多地震，想到房子萬一被震倒，但房貸卻還沒繳清的狀況，讓他突然感覺當無殼蝸牛，用租屋的似乎比較妥當，畢竟發現牆壁裂掉了也不用管，只要換一間租就好。

該網友指出，記得22年前發生921大地震以後，很多人都開車去公園睡覺，不敢回去自己的家裡，當時很多地方還斷電，大家只能聽廣播來了解狀況，因此很好奇現在手中有中古屋的屋主們，睡得還好嗎？

貼文引起網友熱烈討論，不少人認為房子倒塌了，跟銀行有什麼關係，當然是要照樣繳完錢。「去看貸款合約，房屋倒了照樣要清償」、「不就跟分期買手機，手機摔壞了照繳」、「921全倒的還是要繳」、「你車撞爛，車貸要不要繼續還？你分期剛買的iPhone摔爛了，剩下的卡費要不要繼續繳？」

另有內行網友點出，主要還是看當初貸款的合約，不過，現在買房貸款的時候，通常都會要求屋主買保險。「有貸款通常會搭火震險，只不過受益人是銀行，銀行吃剩的才輪的到你，保險不夠賠的，你還要賠給銀行」、「有火險和地震險」。