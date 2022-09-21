今年16歲的藝人李佩甄出道多年，原本與同為藝人的蔣偉文交往多年，分手後經由好友小禎的牽線，醫生老公王祚軒結婚13年，育有一雙兒女，有「台灣好媳婦」美稱的她，親民又陽光的個性深受觀眾喜愛，但昨(20)日她突然在臉書吐露婚姻辛酸，老公沒時間陪伴，引發外界關注。小禎為此稍早到她家安慰好友，佩甄似乎心情已平復許多。

李佩甄的老公在大陸經營醫美事業，經常往返兩地，兩人聚少離多，李佩甄突然在(20)日凌晨在臉書發文，無奈表示：「不要再問我，為什麼要把時間排這麼滿，因為我不想去想他為什麼沒時間陪我，就這樣。」接著她又開直播暴哭，頻頻拿衛生紙拭淚，透露雖然人人都羨慕她是醫生娘，但老公經常在外工作造成她很大的不安全感，也因此忽略她的感受，網友們聽到她的淚訴後，紛紛為她加油打氣。

稍早，李佩甄再度更新社群平台貼文，只見好友小禎到家裡作客，深知對方是擔心自己，她說「一時的心情，謝謝大家的陪伴，有你們真好。家家都有本難念～但家家偏偏不念的經，人生短短幾個秋，好好愛吧」，許多演藝圈的好友也在下方留言鼓勵，李佩甄看似狀態恢復不少。

網友則紛紛打氣「誠實面對自己的感受，是對的。婚姻彼此的心情都該被聽見，非忍耐或是要求自己總要為對方想，會生病的」、「抱緊處理」、「有心事要記得找朋友聊聊，不要憋在心裏，這樣身體才會健康喔！」、「我懂也因為很愛另一半才會想要陪伴很正常」。