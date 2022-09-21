台東18日發生規模6.8的強震災情慘重，總統蔡英文被指出席防災會議念完稿後就離開現場，遭外界批評。蔡雖已道歉，風波卻仍未平息。一份最新街頭訪問結果顯示，有不少年輕人直言「她本來就這樣，我們早習慣了！」顛覆年輕人力挺民進黨的印象。此消息引熱議，不少網友則氣憤表示，綠營執政態度傲慢根本「沒救了」。

《中天新聞》節目〈洪淑芬辣晚報〉19日派出「辮子妹」進行街訪，針對台東強震釀災，蔡英文防災會議「致詞快閃」一事，多數民眾認為「就可能比較沒有人情味一點」、「太淡定了，會不會有一點冷血的感覺」、「她就只是跑一個流程啊，一個儀式感吧」、「她不了解狀況，所以念稿而已，可能還不曉得有多嚴重，唸完稿就走還是讓人家覺得真的還蠻冷血，一點慰問都沒有」。

值得注意的是，對於蔡英文的表現，年輕人也一面倒不以為然，紛紛表示：「我覺得還是要關心一下，至少要意思一下」、「就不太好啊，她是總統很忙，但現在垮掉的人更忙，整個團隊、整個花東等妳等那麼久，這樣她花東還要選嗎？」更有人直言：「這還需要問嗎？蔡英文總統作風，不是一向都是這樣嗎？她本來就這個樣子，我們已經很習慣她這個樣子，沒有愛，沒有以人民為主。」

此結果掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「民進黨真的執政到無所畏懼了，真的沒救了」、「權力的傲慢，蔡英文表現得淋漓盡致」、「唸完稿，吃大餐去了，管百姓幹嘛？」「年輕人選的，未來苦的是你們」、「現在連817都不挺妳了，蔡政府最好看清楚」、「放心，死忠的依然死忠」。