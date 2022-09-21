新北市板橋區凌晨發生旅館火警。今（21）日凌晨新北市板橋區SINGLE INN單人房旅館驚傳火警，消防隊獲報趕抵現場，緊急疏散39人，並於火場中救出3人，其中2名男性意識昏迷。消防單位滅火後，初步發現起火點在520房的床墊，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

今（21）日凌晨約三點半，新北市板橋區明德街1巷內SINGLE INN單人房旅館4樓冒出黑煙，消防隊獲報趕抵現場，緊急疏散39人，並於火場中救出3人，其中2名男性(各為40及50歲)意識昏迷，送往板橋亞東醫院，另1名女性(23歲)意識清醒，預防性送往部立台北醫院。4時16分火勢完全熄滅，初步發現起火點在520房的床墊，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

侯市長接獲通報後也立即親赴現場，除了解火災狀況也慰問現場救災消防同仁的辛勞。很多逃生出來的旅客都驚魂未定，侯市長也在現場關懷在旁等待的旅客，也請板橋區公所後續協助房客安置。

新北市消防局黃德清局長也呼籲：「旅宿業者務必強化與重視營業場域的公共安全，依法須遴用防火管理人，接受講習、訓練，就建築物特性策訂整體安全的消防防護計畫，並依據該防護計畫實施員工滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施及能源設備使用管理監督等，以保障所有旅客與場所安全」。