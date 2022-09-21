防疫雙險理賠未見明顯降溫，理賠金額即將突破千億大關，使產險業面臨沉重財務危機，金管會對此宣布祭出2大融通措施協助，包括放寬資本適足率（RBC）計算認列方式、防疫保單居家照護比照一般住院理賠的自留理賠金額，以降低部分增資壓力及費用支出。

保險局副局長林志憲表示，近日產險公會向金管會陳請協助，為安定保險市場及保險業務經營量能，決議就財務面提供協助措施。首先，為計算資本適足率（RBC）時，允許「遞延所得稅資產」由逐年認列放寬為可全額認列計入，可一定程度減輕RBC驟降壓力。

舉例來說，某產險公司因防疫保單虧損100億元，依現行營所稅邊際稅率20％計算、估可扣抵營所稅20億元，若參考過往經驗預估未來10年約有80億元獲利，估計產生的遞延所得稅資產為16億元，此次允許由原先的逐年認列改為一次全額認列。

再者，自8月1日起，保險業針對防疫保單的居家照護比照一般住院融通給付自留理賠金額，可減計保險安定基金提撥金額。林志憲指出，保險業者依保險法提撥安定基金，由業者逐年提撥，目前產險業提撥比率約為千分之1.8～2.3。

金管會將修正「人身保險及財產保險安定基金計提標準」，減計各公司安定基金差別提撥率，惟最低不得低於千分之1，差額用以彌補各公司居家照護融通給付金額。舉例來說，若A公司目前提撥率為千分之2，減計至千分之1後的提撥額將為原應提撥額的一半。