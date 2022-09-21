兩岸連鎖時尚酒店品牌富驛-KY(2724)針對媒體「經營權之爭更審擬轉、改判前董座侯尊中勝訴」報導內容，說明更一審判決僅認為侯尊中在第三屆董監事有董總委任關係存在，其餘請求均遭駁回，且目前已由第六屆董事負責經營，故目前公司已無任何經營權爭議。

富驛-KY 2017年爆發經營權之爭，大股東新加坡富麗華酒店集團發動奇襲，於董事會中解任原董事長暨總經理侯尊中職務，造成股東會一度鬧出雙包。不過，在同年9月15日由富麗華召開的股臨會中，已順利完成第四屆董監事改選，由富麗華掌握公司營運。

侯尊中對此提出民事訴訟，提出4項請求，包括：一、當年3月28日董事會決議不成立或無效。二、當年3～5月4次董事會決議無效。三、確認當年3月28日至9月15日的董總委任關係存在。四、確認當年9月15日全面改選第四屆董監事決議不成立、無效或撤銷。

富驛-KY說明，上述第四項請求已經台北地院判決侯尊中敗訴，侯尊中隨後二審上訴台灣高院仍遭駁回，日前再上訴最高法院三審亦遭駁回，全案侯尊中敗訴確定，因此富驛-KY至此已無任何經營權爭議。

至於上述一至三項請求，富驛-KY指出一審台北地院及二審高院均判決侯尊中敗訴，經最高法院發回更一審，改判第三項請求成立，即侯尊中自2017年3月28日起9月15日止與富驛-KY有董事長、總經理委任關係，但其餘請求均被持續駁回。

因此，富驛-KY指出，即使第三項請求成立，但爭議僅屬於第三屆董事會內部爭議，公司當年9月15日改選第四屆董監事經營部分，侯尊中就此已敗訴確定。且公司後續又完成兩屆董事改選，迄今已由第六屆董事負責公司經營。

因此，富驛-KY指出，更一審判決對公司經營權、財務及業務均無任何影響，同時更一審判決對侯尊中其他主張均駁回上訴，且判決尚未確定。對於更一審判決，公司將在收到判決書後，依判決理由研議後續處理方式。