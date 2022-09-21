台灣民意基金會昨(20日)公布最新民調，關於蔡英文總統的聲望43.8％，比8月減少1.9個百分點，值得注意的是，非常贊同者相較上個月，銳減7.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，意味著過去1個月，蔡英文流失約140萬鐵粉，逼近新執政困境的臨界點。此分析曝光後，引發網友熱議，有人就認為「只會喊口號，喊久了，也會被看穿的」。

該民調詢問：「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現11.6%非常贊同，32.2%還算贊同，21.4%不太贊同，21.5%一點也不贊同，13.4%沒意見、不知道或拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，44%基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，43%不贊同；贊同者比不贊同者只多0.9個百分點，已逼近新執政困境的臨界點。台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，國人此刻對蔡總統處理國家大事的方式看法分歧，贊同與不贊同者幾乎各半，毫無共識可言，這種現象已經很久沒出現了。

至於為什麼短短兩個月蔡英文總統聲望重挫9.2個百分點？游盈隆分析指出，包括她為貫徹權力意志，不惜和社會主流民意對抗，下令全黨公職力挺林智堅，鑄下大錯，道德判斷被打很大的問號；中共軍演後，對台持續騷擾，人民對蔡英文領導國軍與國安團隊信心漸失等等。

對此，不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，有近200則留言，有網友說「我想問問六年前投蔡英文的年輕朋友，你們買的起房了嗎？還是更買不起了？」「要與台大、慈濟為敵後果」、「選舉前再喊棄中保台，票就回來了」、「居住正義呢？學運呢？廢死呢？用愛發電呢？」