受東北風影響，今天清晨最低溫在新竹縣峨嵋16度，北台灣濕涼，氣象專家吳德榮指出，周末巴士海峽及菲律賓東、西方海面有熱帶擾動活動跡象，10％機率發展成颱風，雖然機率偏低，但在季風環流內發展的小型熱帶系統，變動性很大需持續觀察。周五晚起至周日東北風及季風環流外圍水氣影響，北部、東半部變天降雨漸趨明顯，局部地區有較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示， 今日盛行東北風、水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率；北台灣濕涼，約18至28度，其他地區早晚涼，中部約20至32度，南部22至33度，東部19至32度。

吳德榮說，明日至周五（22、23日）白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。周五晚起至周日（23至25日）受東北風及季風環流外圍水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨，北台濕涼。

氣象局則表示，周五晚間至周六，基隆北海岸、大台北山區及東北部山區有局部較大雨勢發生機率。下周一、二（26、27日）天氣好轉，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨。白天高溫回升至35度以上。

颱風方面，吳德榮表示，周末起巴士海峽及菲律賓東、西方海面有熱帶擾動活動跡象，下周一（26日）熱帶擾動發展的最高機率為40%，颱風的發展機率則為10％，已明顯較昨日模擬降低，且台灣的機率值很低；不過，在季風環流內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。