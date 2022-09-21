男女交往，彼此的感受很重要，一名女網友抱怨，某日她和男友聊到一半，男友為了接另一個朋友的來電，忘了掛上和她聊天的電話，讓她聽到男友不斷意淫同班的女同學，還說正在找胸部更大的女生當女友，令她崩潰說「真的好噁心」，網友也一面倒勸她快分手。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和男友就算沒見面也會用電話維持感情，男友跟她相處常會不時說前任壞話，讓她擔心未來兩人感情出現裂痕、分手，也會被男友講得很不堪，但她抱著只要好好經營就沒問題的心態跟對方交往。

原PO表示，18號下午和男友講電話到一半，男友電腦版的LINE電話聲起，男友匆忙地跟她說再見卻忘了掛斷電話，她好奇男友和朋友聊天內容，沒想到卻聽到男友不斷意淫同班的女同學，還說現任女友對他很好，但還在找胸部更大的女生交往，令原PO聽了全身發抖，崩潰直呼「好噁心」。

貼文曝光，網友一面倒狂勸她分手，「分手啦！有夠噁的，真心愛妳的才不可能說出這種話」、「好噁心！這個人品0分」、「這種絕對要分手，太噁心了」、「早點看清這種人也好，言語充滿輕視，實在不知道這種人有什麼擔當，放生啦」。