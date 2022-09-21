隨著九合一選舉逼近，各大議題屢成媒體焦點。一份最新政黨支持度民調顯示，20至24歲的年輕族群中，民進黨僅剩下9.1%，遠輸民眾黨的16.9%；就連25至34歲的青年族群，民進黨也以15.7%敗給民眾黨的26.7%。港媒認為，此結果顯示民進黨已大失年輕人心，不僅未來這塊支持度可能被民眾黨取代，更恐步上國民黨後塵。

台灣民意基金會昨日公布9月最新民調，在政黨支持度方面，20至24歲中，時代力量獲得最多支持有21.3%，民眾黨第二16.9%，民進黨僅剩下9.1%，國民黨只有3.7%；25至34歲年齡層，民眾黨最高達26.7%，民進黨第二15.7%，時代力量14.7%，國民黨只有7.3%。

針對這份民調，香港媒體《中評社》今（21）日評論分析，此結果顯示，年輕人與青年族群對總統蔡英文的處事並不贊同，該族群支持度漸漸從民進黨轉移到民眾黨，這種情況與過去年輕與中產階級選票從國民黨漸漸流向民進黨頗類似，民進黨選票未來可能大量流向民眾黨，更步入國民黨後塵。

評論也指出，國民黨身為百年政黨，卻在近幾次政黨支持度民調被民眾黨超前，若民眾黨能挖到民進黨的青年與中產階級支持，不僅恐讓綠營步上藍軍後塵，民眾黨甚至可望與第一大政黨民進黨平起平坐。