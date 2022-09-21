高人氣男星陳柏霖今年推出實境生態旅遊節目《極島森林》，以及和Disney+首部原創台劇《正義的算法》。網路討論度再翻新高，事業再創高峰期的他，表示與穩交十年的女友庭瑄並無急著結婚的打算。不過女方已經先行凍卵，以備不時之需。

曾以《我可能不會愛你》斬獲第47屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角獎的陳柏霖，節目中溫柔深情的「大仁哥」形象深植人心。今年除了推出《極島森林》、《正義的算法》外。電影《鬼才之道》也即將開拍，在恐怖又出人意料的電影中，陳柏霖將以落魄過氣男鬼的形象出現。其中導演表示，他最大的難題是太帥了，需要落魄一點才能讓觀眾忘記他是陳柏霖。

陳柏霖2013年因電影《變身》和合作演員Popu Lady成員庭瑄一見鍾情，隨後秘密戀愛至今，這十年曾陸續被拍到約會，慶生，甚至雙方見過彼此家長，但陳柏霖認為戀愛一事是屬於私領域的一部份，始終不願對外過多分享。

陳柏霖與庭瑄戀情持續穩定發展，他曾表示目前將以事業為重，並無結婚計畫，但也有想過未來的家庭有個小孩陪伴，庭瑄過去也曾在社群平台上分享凍卵經驗，可見兩人對於未來發展都有些期待。