民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被周刊指控論文抄襲，對此她昨（20）日大動作召開記者會反駁，更怒斥「高虹安不是林智堅」等話。前立委郭正亮昨對此指出，這次事件就是「中央廚房」要讓大家在選前再熟悉一次這件事。

高虹安在記者會上也公布了辛辛那提大學校方回函，回函表示，這些指控並不新，已經被反覆操作長達一年多，這些指控包含自我抄襲，但這並不被視為研究不當行為，論文已驗證過沒有版權問題，院方不需要做追究。

對於外界將高虹安與前新竹市長林智堅類比，郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》表示，林的竹科論文根本就不是自己寫的，而高虹安的資策會論文真的是自己寫的，「差別就在這裡，這怎麼類比？」

郭正亮也就記者會中的辛辛那提大學回函「指控不新、已被反覆操作一年」內容，直言筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮一年多來就一直指控高虹安論文抄襲，高現在已提告，這就是「中央廚房」、擺明了就是要讓大家在選前再熟悉一次這起事件。