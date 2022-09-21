桃園八德國民運動中心羽球場的天花板因地震坍塌，但當時桃園震度僅3級，如此的品質也遭民眾質疑是豆腐渣工程。國民黨立委鄭麗文指出，先是新竹棒球場導致球員受傷，現在又有天花板崩塌，酸「這就是所謂的有政府好安心？」

鄭麗文昨（20）日在臉書表示，專家學者與大部分民眾都認為桃園是全台最安全的都市，幾乎沒有大地震的紀錄，918花東強震全台有感，桃園震度僅3級，可是運動中心的天花板卻因此崩塌，導致運動民眾因此受傷。

「綠色品質有保證！」鄭麗文質疑，先是新竹棒球場的豆腐渣工程導致球員受傷，現在桃園的運動中心又發生天花板崩塌意外，執政黨拿人民納稅錢蓋東蓋西卻連連出包，「這樣的爛工程，又是怎麼驗收的？明明可以避免，不及時預防，卻要等到事故發生，才要連連致歉？」

鄭麗文強調，桃園的建設問題在市長鄭文燦執政時期不斷出包，2020年平鎮文化停車場坍塌釀成1死2傷、楊梅區公所行政大樓2021年8月因為颱風地下水位上升，導致結構體上浮45公分等，「明明桃園在建設上早就有問題，市府團隊卻沒有痛定思痛，下定決心要做稽查，只會道歉、說會改進，就問，到底改在哪裡！」